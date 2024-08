Ein Versuch über die Form setzt zu Beginn den Ton und das im doppelten Wortsinn. Ein zerbrochener Blumentopf sorgt für inszeniertes Drama, kurzerhand landet eine Töpferscheibe auf der Bühne, der Nachbau misslingt völlig. Scheitern als Chance, du alter Schlingensief, im Kern handelt auch „Qui som“ von Überwindung, von Erwartungen, sozialer Lähmung und Formen.

Das titelgebende „Wer sind wir?“ der französisch-katalanischen Künstlergruppe wächst erst im letzten Drittel über die eigene Form hinaus. Was bis zu diesem Zeitpunkt ein Panoptikum an Bildern ist, die Scheitern, Entrückung und Spielarten der Zwischenmenschlichkeit thematisieren, braucht Zeit, um sich zusammenzufügen. Slapstick und Tanz, Akrobatik und Gesang, irgendwo laufen ein Mädchen und ein kleiner Hund über die Bühne. Als sich schließlich ein Bühnenraum füllender Felsen als ein aus Polyesterstreifen bestehender Teppich erweist, nimmt der Abend eine furiose Wende. Minutenlang wallt das Textil wie ein Wald im Sturm, wie ein Fischschwarm im Meer, wie ein Ballett der Millionen.

Ein Aufbruch nimmt Form an, die Botschaft ist deutlich: Dieses Ende will ein Anfang sein, der Auszug durch den Publikumsraum führt auf den Vorplatz, wo zwischen Bar, Musik, Töpferwerkstatt und Plakatverkauf der Hoffnung eine Bastion gebaut wird. „Qui som?“ Wir sind gemeinsam.

Die diesjährige Großproduktion ist die Essenz dessen, wohin sich das Festival seit der ersten Ausgabe 1998 entwickelt hat. Ein lebendiges, zukunftsgerichtetes, metamorphisches und poetisches Prinzip, das von Unterhaltungshandwerk allein nicht satt wird. Die neue Produktion von Baro d’evel lässt sich als vorläufiges Ergebnis dieser Entwicklung des Festivals lesen.

„Ein Blick auf Neues, wie man ihn in dieser Form und Ästhetik noch nicht gesehen hat“, beschreibt Festivalintendant Werner Schrempf, was die Franzosen heuer nach Graz mitbrachten. Für die am Sonntag zu Ende gehende La Strada-Saison zieht er, abgesehen von einigen regenbedingten Abbrüchen, eine positive Bilanz. Das Publikumsinteresse sei groß gewesen, insbesondere bei den Veranstaltungen im öffentlichen Raum, auch außerhalb von Graz: Das zeige, „dass La Strada sein Publikum und seine Community nicht nur innerhalb von Graz, sondern auch in den Regionen hat.“ Schrempf geht von rund 10-12.000 Zuschauern pro Festivaltag aus, die Marke von 100.000 Besuchern sollte damit wieder gefallen sein.

„Qui som?“ von Baro d’evel. Samstag & Sonntag, Oper Graz, 19.30 Uhr und in der Arte-Mediathek www.lastrada.at