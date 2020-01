Heute geht es noch einmal so richtig rund bei den nationalen Special Olympics in Villach und Feistritz. Noch einmal sind Athleten aller neun Sportarten im Einsatz.

Special Olympics Tag drei © (c) GEPA pictures/ Harald Steiner

Nachdem der Samstag mit der Nightrace-Party in Feistritz seinen würdigen Abschluss fand, geht es heute noch einmal so richtig heiß her. An allen sieben Sportstätten sind die Athleten der neun Sportarten gefordert. Die Floorballer und Tänzer haben heute ihren Finaltag, auch die Eislaufbewerbe und MATP-Athleten sind zum letzten Mal im Einsatz.