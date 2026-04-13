Mit der offiziellen Eröffnung in Arnoldstein ist Kärnten in eine neue Phase der Mobilität gestartet. Auf dem Gelände der „Kärntner Restmüllverwertungs GmbH“ (KRV) ging die erste Wasserstoffproduktion für den regionalen Busverkehr in Betrieb. Die von der Kelag errichtete Elektrolyseanlage erzeugt künftig grünen Wasserstoff aus erneuerbarer Energie und versorgt damit Busse im Raum Villach. Die KRV ist ein gemeinsames Unternehmen der Kelag und der „Kärntner Entsorgungsvermittlungs GmbH“.

Energie soll unabhängiger werden

Die Kelag realisierte die Anlage in einem im europäischen Vergleich äußerst schnellen Tempo. Zwischen der gewerberechtlichen Genehmigung im Jänner 2025 und der ersten Wasserstoffproduktion im Februar 2026 lagen lediglich 13 Monate.

Kelag Vorstand Reinhard Draxler sprach bei der Eröffnung vom „finalen Akt, bei dem ganz viele mitgearbeitet haben“. Das Projekt sei nur „dank verlässlicher Partnern“ zustandegekommen. Zugleich verwies er auf die geopolitische Lage: „Die kriegerischen Konflikte zeigen, wie wichtig eine Investition in Unabhängigkeit ist.“

Die Anlage leistet bis zu drei Megawatt und produziert im Vollbetrieb rund 140 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Damit können 36 Busse täglich betankt werden. Ein Tankvorgang dauert rund acht Minuten, die Reichweite liegt bei bis zu 500 Kilometern. Ein Transport-Lkw bringt den Wasserstoff einmal täglich nach Villach.

Energie- und Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig bezeichnete die Inbetriebnahme als „wesentlichen Schritt“: „Mit der Elektrolyseanlage wird aus einer Vision Realität.“ Gleichzeitig erinnerte er an den schwierigen Weg: „Der Weg bis hierher war eine Achterbahn.“

Kelag Vorstand Reinhard Draxler über den regionalen Kreislauf

Standort mit wachsender Bedeutung

Die neue Anlage ist Teil des Projekts „DeCarB – Decarbonising Carinthian Bus Transport“ zur Dekarbonisierung des Busverkehrs. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Land Kärnten, Postbus, Gutmann sowie dem Verkehrsbund Kärnten umgesetzt. Rund 16 Millionen Euro wurden investiert. Der Standort in Arnoldstein will damit seine Rolle als Energiezentrum weiter ausbauen. Bereits bisher werden hier Strom und Fernwärme aus nicht verwertbarem Abfall erzeugt.

Günther Albel (SPÖ), Villachs Bürgermeister und Obmann der Abfallwirtschaftsverbände, betont die enge Verbindung des Standorts mit den Verbänden, die den hier verbrannten Restmüll sammeln. Ziel sei mehr Unabhängigkeit, insbesondere in der Energieversorgung. Die Anlage erzeugt Strom und Fernwärme aus nicht verwertbarem Müll – rund 50 Prozent davon werden hier thermisch behandelt.

Auch Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ) sieht Potenzial: „Ich hoffe, dass noch weitere spannende Projekte entstehen.“ Die Anlage bringe nicht nur Klimaschutz, sondern auch regionale Wertschöpfung. Mit der neuen Infrastruktur setzt Kärnten auf Technologieoffenheit und will zugleich die Unabhängigkeit im Energiesystem stärken, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.