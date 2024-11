Die Gerlitzen Alpe startet dank der günstigen Wetterlage „und einer herausragenden Teamleistung“, wie es heißt, früher als geplant in die Wintersaison. Statt wie ursprünglich geplant am 5. Dezember, eröffnen die Bergbahnen bereits am Samstag, dem 23. November, die beliebten Neugarten Carving-Abfahrten für schneehungrige Wintersportler. Bis zum Saisonende am 6. April bleiben die Anlagen täglich in Betrieb.