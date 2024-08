Kärnten ist über die Grenzen bekannt für seine Seen. Der Sprung ins kühle Nass gehört an heißen Sommertagen für viele dazu. Jährlich wird die Wasserqualität überprüft und im Seenbericht zusammengefasst. Die Kategorisierung ergibt sich durch sechs Trophieklassen, die von „extrem nährstoffarm“ bis „übermäßig nährstoffreich“ reichen. Die Einstufung berücksichtigt verschiedene Parameter wie Phosphorgehalt, Chlorophyll-a-Konzentration und Sichttiefe. Der ökologische Zustand der Seen wird zusätzlich gemäß der Qualitätszielverordnung bewertet. Grundsätzlich gilt: je weniger Nährstoffe ein See beinhaltet, desto besser ist die Wasserqualität. Im Bezirk schnitt der Faaker See laut dem Seenbericht mit seiner Wasserqualität am besten ab.