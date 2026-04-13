Unvergessliche Nächte, blühende Romanzen, denkwürdige Feiern und gemütliche Plaudereien. All das und noch vieles mehr gab es seit dem Beginn der Jahrtausendwende in der Straßburger Hauptstraße 14 – besser bekannt unter dem ikonischen Namen Burgbar.

Die Geschichte begann vor über 25 Jahren. Der Straßburger Lorenz Oberdorfer, eigentlich gelernter Maurer, erwarb das Gebäude, in dem sich die Burgbar befinden soll. „Damals war noch ein Pächter herinnen“, erinnert sich der 59-Jährige. Dieser sollte aber nicht lange bleiben und seine damalige Frau hat den Laden vorerst geschmissen. „Fünf Jahre lang sie, ab 2007 habe ich es dann gemacht und habe auch die notwendige Berechtigung bekommen.“

Lorenz Oberdorfer ist leidenschaftlicher DJ © Burgbar

Oberdorfer ging in seiner Freizeit gerne einem speziellen Hobby nach. „Ich war schon immer DJ und hier konnte ich mich endlich ausleben.“ Viel Werbung musste der Straßburger nie machen. Seine Disco erfreute sich stets großer Beliebtheit. Während der Glanzzeiten kamen Besucher diesseits und jenseits der Bezirksgrenze. „Wir hatten teilweise an die 100 Leute in der Bar.“ Die Räumlichkeiten waren wohlgemerkt 70 Quadratmeter groß. Gerne erinnert sich Oberdorfer daran zurück, dass auch viele Gäste zufällig in sein Lokal kamen. „Sie sind vorbeigefahren und haben gesehen, dass hier was los ist. Dann sind sie auf ein Getränk reingekommen.“

Natürlich ist es für einen Gastronomen das Tollste, wenn sein Lokal voll ist. Das sind auch für Oberdorfer die schönsten Erinnerungen. „Es war immer eine Gaude, wenn etwas los war.“ Dabei erinnert er sich an zahllose Partywochenenden, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern und auch geschlossene Gesellschaften. Eine Mischung aus Schlager, Altrock und auch neun Hits dröhnte aus seinen Lautsprechern. Zusätzlich überraschte Oberdorfer seine Gäste immer wieder mit einem flotten Spruch, den er über sein Mikrofon kundtat. „Manchmal habe ich auch einen Blödsinn hineingeredet – es kam aber immer gut an.“ Häufig schmiss er den Laden alleine. Wenn jedoch Hilfe gebraucht wurde, war seine Frau Sabine stets an seiner Seite.

Die Burgbar hatte zu ihren Glanzzeiten bis zu 100 Leute © Burgbar

Wenn es ein Getränk gab, welches die Essenz der Burgbar perfekt einzufangen vermochte, so war es das „Rüscherle“. „Cognac mit Cola“, erklärt der ehemalige Nachtclub-Besitzer. Auch Bacardi, Gin und verschiedenste Vodkasorten flossen in Strömen. „Wir hatten auch Getränkesäulen, wo wir verschiedene Flaschen hineinleeren konnten. Diese waren bei größeren Runden besonders beliebt.“

Zu wenig Frequenz

Doch wie bei vielen anderen Burgen auch, begann es im Gemäuer langsam zu bröckeln. Die Nächte wurden kürzer und die Musik leiser. Da es immer weniger Frequenz gab, musste Oberdorfer Ende Februar den Schlussstrich ziehen. „Ich habe die Bar lange betrieben, weil ich eben auch der Hausbesitzer war. Aber wenn die Heizkosten die Einnahmen überschreiten, dann wird es Zeit aufzuhören.“ Nach so vielen Jahren in der Gastro erkennt Oberdorfer eine klare Trendwende. „Die Jugend ist zwar auf der Welt, aber keiner hat sie aktiviert. Auch die Kaufkraft wird kleiner und die Gesetzeslage enger. Früher war es ein Selbstläufer, im heurigen Winter dachte ich, ich wäre im falschen Ort.“

Der Ritter bleibt bei Oberdorfer © Dorian Wiedergut

Lange suchte Oberdorfer nach jemanden, der seine Bar fortführen würde. Leider fand sich niemand. „Es ist schade für den Ort. Wir waren die einzige Disco weit und breit. Dabei hätte ich die Bar gerne in jüngere Hände übergeben.“ Nun ist die Burgbar bereits geschlossen, das Inventar zum Teil draußen. Die beliebte Ritterrüstung zieht einen Stock höher in Oberdorfers Gebäude. Der Rest wird für den Nachfolgebetrieb angepasst. Im Sommer soll nämlich ein Imbiss in die Räumlichkeiten kommen. „Die Theke wird dafür umgebaut.“ Rückblickend empfindet Oberdorfer vor allem eines: Dankbarkeit. „Straßburg hat mich akzeptiert. Jahrelang wurde ich von Gästen aus dem gesamten Tal unterstützt und das schätze ich sehr.“