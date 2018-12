Maximilian Schultz hat die Osttirol-Pläne der Firmengruppe vorgestellt. In den kommenden fünf Jahren will man 60 Millionen Euro investieren. Ein Engagement bei den Lienzer Bergbahnen ist nicht ausgeschlossen.

Maximilian Schultz © Egger

Der Zeitpunkt war kein Zufall. Maximilian Schultz, Sohn von Heinz Schultz, und Trohnfolger der Schultz-Gruppe hat am Dienstagvormittag die Investitionspläne des Unternehmens in Osttirol vorgestellt. In gut einem Monat findet in Osttirol auch die Tourismuswahl statt. „Ich sehe diese Präsentation losgelöst von den Wahlen“, sagte Schultz dazu. Und die Präsentation hatte es in sich. Der 24-Jährige stellte ein 60 Millionen Euro-Paket vor, das idealerweise in den kommenden fünf Jahren umgesetzt werden sollte.

