Wenn Vorstellung, Diskussion und Beschlussfassung rund um ein Bauvorhaben im Lienzer Gemeinderat über eine Stunde dauern, steckt mehr als eine Garagenzufahrt dahinter. Tatsächlich auf Parzelle Nummer 895/1 soll ein Vorzeigeprojekt entstehen – für betreubares und teils betreutes Wohnen, als Ort der Begegnung und vor allem des Zusammenlebens. „Haus im Leben / Sozialkompetenzzentrum Lienz“, so der Name. Andere Häuser beziehungsweise Komplexe gibt es etwa in Innsbruck, Kaltenbach, Vomp und Nassereith. Letztgenannter, jüngster Standort dient als Vorbild für Lienz. „Damit wäre ein Projekt auf Schiene, über deren Notwendigkeit wir schon lange diskutiert haben“, so Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) einleitend.

Umwidmung von Freifläche nötig

Das 7369 Quadratmeter große Grundstück liegt am Stadtrand an der Tristacher Straße, in Nachbarschaft des ADEG-Markts. Es bildet den westlichen, 56 Meter breiten Teil des „Thaler Ackers“ – ist also noch unversiegelt. Die Osttiroler gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft (OSG) konnte sich den Grund sichern und fungiert als Bauherr. OSG-Geschäftsführer Josef Hotschnig stellte das Projekt daher zusammen mit Anton Stabentheiner, Geschäftsführer der Haus im Leben gemeinnützige GmbH, und Rupert Becker aus Salzburg vor. Architekt Becker und seiner in Lienz ansässigen Oberhueber GmbH gehörte der Grund zuvor, er entwickelte mit Stabentheiner und dem Lienzer Ehrenringträger Günther Horvath die Idee.

Stellten das Projekt im Gemeinderat vor (von links nach rechts): Architekt Rupert Becker (Oberhueber GmbH), Haus-im-Leben-Geschäftsführer Anton Stabentheiner und OSG-Geschäftsführer Josef Hotschnig © Andre Schmidt

Auf 7800 Quadratmetern Nutzfläche, aufgeteilt auf mehrere Baukörper, werden vermutlich 81 barrierefreie, bei Bedarf behindertengerechte Mietwohnungen zwischen 30 und 95 Quadratmetern mit zwei bis vier Zimmern entstehen – wobei die kleineren Typen kombinierbar sind. Die Wohnungen richten sich an Ältere mit Betreuungsbedarf oder auch an Wohngruppen mit demenzkranken Menschen. Sie stehen aber grundsätzlich allen Generationen frei. So sollen Studenten, Lehrlinge oder junge Familien ungefähr ein Drittel der Bewohner stellen und „eine lebendige Gemeinschaft“ fördern. Auch eine Nutzung als Dienstnehmerwohnung sei möglich. Die Wohnungen sind wohnbaubaugefördert oder frei finanzierbar.

„Im Leben zu Hause sein“

„Unsere Grundidee ist, dass Ältere gar nicht mit Älteren zusammenwohnen wollen. Sie wollen im normalen Leben wohnen“, erklärte Stabentheiner. „Haus im Leben – das bedeutet, im Leben zu Hause zu sein.“ Große Gemeinschaftsräume, ein Multifunktionsraum als eine Art Stadtteilzentrum und ein Generationenspielplatz sollen dem Rechnung tragen. Der Innenhof ist Erschließungs- und Begegnungszone: Er verbindet die gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss mit den Wohnbereichen, fungiert als Schnittstelle zwischen öffentlichem und privatem Raum. Eine Wohnbegleitung als Präsenzkraft mit 20 Wochenstunden soll für individuelle Unterstützung sowie die Förderung aktiver Nachbarschaftshilfe sorgen. In der Nacht müssten die Bewohnerinnen und Bewohner indes dauerhaft alleine zurechtkommen: „Sonst fallen wir unter das Altenheimgesetz.“

12,90 Euro pro Quadratmeter inklusive Wohnbetreuung beträgt die Miete im Schnitt in Nassereith, für Lienz peilt man ähnliches an, rechnete Stabentheiner vor. Und dass man bei der Auswahl der Erstbesiedler zusammen mit den Gemeinden sehr sorgsam vorgeht: „Pro Wohnung führen wir im Schnitt fünf Stunden lang Gespräche.“ Auch auf die Durchmischung der Generationen bei der Zuteilung der Wohnungen würde man von Beginn an achten.

OKZ mit Hort und Tagesbetreuung

Tagsüber ist für Trubel gesorgt, denn das Osttiroler Kinderbetreuungszentrum (OKZ) wird buchstäblich mit Kind und Kegel einziehen. Das OKZ sei „zum Opfer des eigenen Erfolgs geworden“ und benötigt dringend Flächen, so ÖVP-Mandatar Christian Steininger. Mit Hort sowie Tagesbetreuung für bis zu fünf Gruppen inklusive Küche wird man dabei sein. Soziale Einrichtungen wie ProMente oder Sozialsprengel heißen die Projektbetreiber ebenso willkommen. Überhaupt: Es soll ein „Dorf im Kleinen“ entstehen. Anvisiert sind Gesundheitseinrichtungen wie Physiotherapie, ein Friseur, ein Lernzentrum sowie ein Café als Treffpunkt für die Bewohner, aber ebenso für Menschen von außerhalb.

Ein neuer Drausteg soll kommen

Der Mini-Stadtteil soll seinerseits das Umfeld in Sachen Infrastruktur befruchten. So wird der Komplex ins Fuß- und Radwegkonzept eingebunden, sogar ein Steg über die Drau zum Bahnhofsgelände ist in der Planung. Wobei die Bürgermeisterin auf die nicht immer einfache Gesprächsführung mit dem „ÖBB-Universum“ hinwies. Noch nicht ganz final ist die Verkehrsführung, wobei die Raumplaner sowie der Bau- und Planungsausschuss grundsätzlich dem Projekt zustimmten. Angedacht ist ein „Mini-Kreisverkehr“ zur Anbindung an die Tristacher Straße.

Der „Thaler Acker“ vor dem ADEG-Markt © Andre Schmidt

Generell wird es sich um eine Bebauung mit geringem Flächenverbrauch handeln. Hotschnig: „Ja, wir bauen verdichtet. Aber es ist Gebot der Stunde, mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Und wir schaffen etwas, das für den ganzen Talboden nachhaltig ist.“ Für eine verträgliche Einbindung in die Umgebung, steigt die Gebäudehöhe von der Straße ausgehend bis zu einem sechsgeschossigen Turm an der Nordostseite, orientiert am angrenzenden Auwald, kontinuierlich an. Ein weiterer Entwurfsgedanke ist schließlich der Synergieeffekt mit dem nahegelegenen Supermarkt – hinsichtlich Nahversorgung, aber auch der Nutzung von Parkflächen und der Müllinsel. Probleme sollte es keine geben, auch das an REWE/ADEG verpachtete Grundstück gehört Becker: „Das Gesprächsklima ist sehr gut, da finden wir Lösungen.“

Der Gemeinderat stimmte dem Projekt einstimmig zu © Andre Schmidt

In der anschließenden Diskussion gab es quer durch die Fraktionen Beifall. „Ein tolles Projekt“, so der Tenor. Gerlinde Kieberl (Grüne) merkte jedoch an, dass ihr der Standort „in der Seele weh tut.“ Zwar räumte die erfahrene Mandatarin ein, „keinen besseren zu wissen“, mahnte dennoch an, nicht noch mehr der Wiesen umzuwidmen: „Ich bin lange genug dabei, in zehn Jahren wird der nächste Streifen abgeschnitten.“ Die Umwidmung sowie der Bebauungsplan wurden schließlich einstimmig abgenickt. Bis Leben ins Haus kommt, wird es noch dauern. Baustart ist frühestens im Herbst 2027 . Mindestens zwei Jahre wird die Bauzeit laut OSG dauern, 35 bis 40 Millionen Euro sind dafür veranschlagt.