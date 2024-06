Der 54-Jährige ist, wie es so schön heißt, amtsbekannt: drei Vorstrafen und 47 Verwaltungsstrafen in den letzten zwei, drei Jahren („Das ist erst so, seit ich in Osttirol bin.“). Wenn der Mann Alkohol trinkt, und das tut er reichlich, dann wird er nämlich renitent, stänkert, schreit und beleidigt andere Menschen. Und so war es auch bei einem Vorfall im Lienzer Bahnhofsbereich am 4. März heurigen Jahres, der dem ehemaligen Bauarbeiter am Mittwoch einen Schwurgerichtsprozess wegen Nationalsozialistischer Wiederbetätigung am Innsbrucker Landesgericht einbrachte.