Veranstaltungstipps"Radlwolf" & Freunde zeigen neuen Film

Kurt Strobl, Betreuerin Karin Franz, Radlwolf, Michi Kurz und Filmemacherin Lea Kurz v.l.n.r. © KK/LEA KURZ

Film

Die Paraolympioniken Wolfgang Dabernig (Radlwolf) und Michael Kurz zeigen ihre Tour in drei Tagen von Salzburg nach Grado über den Alpe Adria Radweg.

Die junge Filmemacherin Lea Kurz beleuchtet die außergewöhnliche Radtour über 415 km und 2624 Höhenmeter zum 60. Geburtstag von Radlwolf und seinen Freunden.

Die Filmvorführung findet am Mittwoch, den 21. November, um 15 Uhr im AHA Seniorenzentrum in Grafendorf in Kirchbach statt.

Multimediashow

Bergsteigen auf dem Dach der Welt heißt die Multimediashow von Hans Wenzl. Am Mittwoch, den 21. November, um 19 Uhr berichtet er im Kultursaal in Dellach/Gail von seinen Abenteuern auf den Mount Everest und dem Makalu.

Tag der Begegnung

Die Lebenshilfe Kärnten lädt zu einem gemütlichen Beisammensein in die Ponauerstraße 13 nach Spittal ein. Von 8.30 bis 16.30 Uhr erfolgt die Präsentation der Werkstätten, der Lehrküche und des Wohnhauses.

Handgefertigte Geschenksartikel von Menschen mit Behinderungen werden bei einer Ausstellung zum Verkauf angeboten.

Lionsclub Hermagor

Eine bewusste Betrachtung der "dunklen Nächte" und über das Geheimnis der Rauhnächte erfahren Besucher beim Vortrag von Sigrid Steinwender.

Ausstellungseröffnung

Im KunstRaum Obervellach findet am Donnerstag, den 22. November, um 19 Uhr die Vernissage "eigen.Art" statt.

Künstler aus dem Atelier de La Tour stellen Zeichnungen, Malerei und Bildhauerei aus. Literatur kommt von Jürgen Ceplak. Musikalisch umrahmt vom Künstler Kevin Seah.

Die Ausstellung ist bis zum 13. Jänner Donnerstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 13 bis 19 Uhr zu sehen.

In der Musikschule Hermagor findet die Veranstaltung am Donnerstag, den 22. November, um 19 Uhr statt. Eintritt: Freiwillige Spende.

Kunst aus dem Atelier de La Tour © KK/Atelier de La Tour

Die Macht der Gedanken

Gedanken haben eine große Auswirkung auf unsere Gesundheit und unser Wohlergehen, darüber referiert Anton Suntinger am Donnerstag, den 22. November um 19.30 Uhr im Kongresshaus Millstatt.

