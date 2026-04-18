Wer sich in der Marktgemeinde Millstatt im Bereich des Stifts bewegt, eine Ausstellung besucht oder im Winter den Lichtweg entlanggeht, steht früher oder später vor einer ganz praktischen Frage. Die Antwort darauf liegt allerdings ein gutes Stück entfernt – unten auf dem Parkplatz des Badehauses. Die einzige öffentliche WC-Anlage ist zwar modern und gepflegt, für viele aber schlicht zu weit weg. Vor allem ältere Menschen und Familien mit Kindern geraten dadurch regelmäßig an ihre Grenzen.

Dass das Thema nicht neu ist, zeigt ein Blick zurück. Noch vor rund zehn Jahren gab es im Bereich nahe dem Lindenhof öffentliche Toiletten. Diese wurden geschlossen, seither wird nach Ersatz gesucht. „Seit zehn Jahren suchen wir noch immer nach einer Lösung“, sagt Angelika Brandner vom Stiftsmuseum, sie ist auch Präsidentin des Kiwanis Clubs Millstätter See. Besonders im Museumsbetrieb werde das Problem deutlich: Besuchergruppen kommen an, Führungen beginnen und dann fehlt eine Möglichkeit. „Man kann nicht verlangen, dass der Herr Pfarrer alle im Pfarramt aufs Klo gehen lässt“, sagt sie nüchtern.

Winter verschärft die Situation

Aktuell wird improvisiert. Private Einrichtungen helfen aus, lassen Besucher ihre Toiletten nutzen. Doch das bleibt eine Zwischenlösung. Öffentliche Anlagen müssten entsprechend ausgestattet, betreut und gereinigt werden – Anforderungen, die private Anbieter nicht dauerhaft übernehmen können. Noch deutlicher zeigt sich das Problem im Winter. Beim Millstätter Lichtweg, der sich durch den Ort zieht, fehlt es im oberen Bereich komplett an sanitären Anlagen. Im Museum ist das Wasser abgedreht, Toiletten stehen daher nicht zur Verfügung.

Für die Nutzung der WCs wird ein Euro verlangt © Andrea Steiner

„Wenn ein Kind auf Klo muss, dann muss es gleich“, beschreibt Brandner die Situation. Der Weg zur nächsten öffentlichen Anlage wird damit schnell zur Herausforderung. Auch der Seniorenbund der Ortsgruppe Millstatt sieht Handlungsbedarf. Obmann Ewald Brandner verweist auf kirchliche Veranstaltungen, bei denen viele ältere Menschen unterwegs sind. Für sie sei die derzeitige Situation schwer zumutbar.

Gemeinde bleibt vage

Karl Klinar, der das Thema bereits vor einem Jahr erneut im Gemeinderat angesprochen hat, sagt, dass endlich eine Lösung her muss. Die Erwartungen sind bescheiden. „Es muss kein Luxus-WC sein“, sagt die Kiwanis-Präsidentin. Eine Adaptierung der früheren Anlage wäre aus ihrer Sicht denkbar. Auch die Bereitschaft, für die Nutzung zu bezahlen, sei vorhanden. „Heutzutage zahlt man gerne einen Euro, wenn man dafür nicht kilometerweit laufen muss.“

Bürgermeister Alexander Thoma ist das Problem bekannt: „Wir arbeiten an einer Lösung, die Gespräche laufen.“ Sowohl ein Neubau als auch die Adaptierung bestehender Anlagen seien denkbar. So bleibt in Millstatt vorerst vieles beim Alten: ein wachsender Bedarf, zahlreiche Vorschläge, aber keine Lösung.