Im Nationalpark Hohe Tauern rund um den Großglockner halten die intensiven Schneefälle an. Innerhalb weniger Stunden sind bis zu 70 Zentimeter Neuschnee gefallen, weitere Niederschläge sind für das Wochenende vorhergesagt. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Großglockner Hochalpenstraße bis einschließlich Sonntag, 15. September, gesperrt.

Die Schneefallgrenze liegt derzeit bei etwa 1000 Metern, was auch die Kassenstellen in Fusch/Ferleiten und Heiligenblut/Großglockner betrifft. Trotz bereits eingeleiteter Räumarbeiten sorgen die anhaltenden Schneefälle und starken Windböen für schwierige Bedingungen. Mit einer Wetterbesserung und steigenden Temperaturen wird Anfang kommender Woche gerechnet, was nach der Schneesperre wieder herbstliche Ausblicke im Hochgebirge verspricht.