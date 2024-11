Lavanttals größte Halloweenparty am Ponyhof

An die 1.000 Partyzombies feierten Donnerstagnacht bei Lavanttals größter Halloweenparty am Reiterhof Stückler. Auf drei verschiedenen Dancefloors mit einem abwechslungsreichen Programm an DJ´s wurde die gruseligste Nacht des Jahres gefeiert.