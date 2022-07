40 Jahre hing das Schild über dem Eingangsbereich des "Gallo Nero" in der Klagenfurter Pfarrhofgasse 8 und lockte Generationen an Nachtschwärmen und Kulturliebhabern in den Keller. Ende Juni schloss der beliebte Treffpunkt für Jung und Alt für immer seine Pforten. Nun verschwand auch das Wahrzeichen auf kuriose Art und Weise. "Offensichtlich hat das Schild jemand als Andenken an wilde Party-Nächte mitgehen lassen", erklärt Josef Michael Jahrmann, der letzte Pächter des Kult-Lokals.