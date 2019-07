Deutsche Rockband spielt am 25. Mai 2020 im Wörthersee Stadion. Mindestens 30.000 Tickets waren aufgelegt. Diese waren am Freitag nach wenigen Stunden verkauft.

Rammstein kommen nächstes Jahr nach Kärnten © Universal/Paul Brown (Archivfoto)

"Es ist verrückt - ihr seid verrückt. Die Show von Rammstein in Klagenfurt ist SOLD OUT. Wir sehen uns 2020!" Mit diesen Worten verkündete am Freitagnachmittag die Konzertagentur Arcadia Live, dass das Konzert im Wörthersee Stadion ausverkauft ist.