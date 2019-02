Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"All das Schöne": Gastspiel mit Michaela Bilgeri © (c) Andreas Friess (Andreas Friess)

Seit 40 Jahren bringt das klagenfurter ensemble zeitgenössisches Sprech- und Musiktheater auf die Bühne. Die stand in den Anfangsjahren im Pfarrzentrum St. Josef in Klagenfurt-Siebenhügel, im Burghof, im Landhauskeller, in der Liegl-Garage, im Schütte-Lihotzky-Haus, und, und, und ... Seit 2010 bespielt das freie Theater die Theater Halle 11, wo neben diversen Gastspielen im Jubiläumsjahr auch fünf Eigenproduktionen auf dem Spielplan stehen.