Der Winter ist vorbei und somit endet auch die Saison des ÖAMTC Rettungshubschraubers Alpin 1, der in Patergassen stationiert ist. Stützpunktleiter und Pilot Alexander Rassi zieht Bilanz.

In die Saison gestartet ist das Team der Einsatzstelle Patergassen am 1. Dezember. Die Koffer packen durften sie am Ostermontag. „Insgesamt hatten wir in diesem Zeitraum 280 Einsätze“, erklärt Rassi, der seit 15 Jahren für den ÖAMTC als Pilot im Cockpit sitzt. Somit sank die Anzahl der Einsätze im Vergleich zu Vorjahr – 2025 waren es 308. Heuer fiel dem Piloten eine Sache ganz besonders auf: „Wir hatten sehr wenige Einsätze im freien Skigebiet.“ Dieser Rückgang bedeutet, dass weniger Skitourengeher unterwegs beziehungsweise in Notsituationen waren. Ebenso gab es heuer einen Rückgang an Lawinen – das, obwohl es heuer ein sehr schneereicher Winter war. „Vom Wetter her war alles in Ordnung“, sagt Rassi.

Der Alpin 1 ist nicht nur in den regionalen Skigebieten unterwegs, sondern auch darüber hinaus. Von der Steiermark bis nach Salzburg kann es vorkommen, dass der Hubschrauber gerufen wird. „Von Obertauern bis Schwarzach oder Graz. Man hilft natürlich aus, wenn man gebraucht wird.“ Ebenso aufgefallen ist heuer, dass besonders viele Leute aus dem Ausland auf den Pisten unterwegs waren. Die häufigsten Gründe, warum das Team vom Alpin 1 ausrücken musste, waren Extremitätenverletzungen. Und natürlich wurden auch mehrere Leben bei den Einsätzen gerettet.

Insgesamt besteht das Team von der Einsatzstelle Patergassen aus vier Piloten, elf Flugrettern und 20 Ärzten. Diese wechseln sich immer ab, um den laufenden Betrieb zu gewährleisten. Der Stützpunkt wird nun versperrt und bleibt bis zum Start der nächsten Saison, Anfang Dezember, geschlossen.