Norbert Kranzelbinder (73) hat es zum Glück nicht weit bis zu seinem Arbeitsplatz – er wohnt direkt daneben. Von seinem Haus auf der Turrach geht er wenige Schritte, bis er die Tür zu einer Welt voller Glitzer und Wunder öffnen kann.

„Ich möchte zeigen, wie schön die Welt ist und was der liebe Gott alles gemacht hat“, lächelt Kranzelbinder. Der Reichenauer hat sechs Läden mit seinem Namen darauf. Der siebente soll in Kürze in der Landeshauptstadt aufmachen. Die Edelsteine wurden Kranzelbinder quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater, Rupert Kranzelbinder, war begeisterter Bergsteiger und machte dabei vor vielen Jahrzehnten die ersten kostbaren Funde. „Durch eine Tante in Brasilien sind wir damals zu einer Smaragdmine gekommen. Ich war damals erst 16.“ Was folgte waren weitere Reisen, wie etwa nach Kolumbien, Peru, Mexiko oder Namibia.

Amethysten in Hülle und Fülle © Dorian Wiedergut

„Aus Namibia haben wir 600 Kilo Mineralien hergeschickt“, erinnert sich Kranzelbinder und erwähnt: „Das war im Jahr 1968. Damals war das Ausführen aus anderen Ländern noch leichter.“ Heute hingegen ist es kein leichtes Unterfangen. Besonders Fossilien sind jedes Mal eine Herausforderung. Kranzelbinder selbst war einst Hotelkaufmann, doch da er auch seines Vaters Leidenschaft für die Mineralien teilte, machte er in Idar-Oberstein (Deutschland) die Ausbildung zum Gemmologen (Edelsteinkundler). „Das war damals das europäische Zentrum der Edelsteinschleiferei.“ Nach der Ausbildung wurde im Jahr 1972 mit seinem Vater das Fundament gelegt, mit einem kleinen Edelsteingeschäft in Pörtschach. Ein Jahr später folgte die Expansion nach Bad Kleinkirchheim, wo sich Kranzelbinder mit etwa 20 Jahren selbstständig um die Geschäfte kümmerte.

Im Shop gibt es zahlreiche Edelsteine zu kaufen © Dorian Wiedergut

„Die Schwerpunkte waren schon immer Edelsteine, Kristalle und Mineralien.“ Doch auch Fossilien sind in seinem Sortiment. Auf der Turrach, auf 500 Quadratmetern, ist neben dem Verkauf auch seine Erlebniswelt ein Highlight. Betritt man diese Räumlichkeiten, so glitzert und funkelt es in allen erdenklichen Farben. Von wertvollen Edelopalen, über Amethysten und Smaragde, bis zu Quarz in unterschiedlichsten Formen kann man alles bestaunen. Ein Blickfang ist auf jeden Fall ein drei Milliarden Jahre altes Mineral – ein Tigereisen. Auch ein Alexandrit, der die Farbe wechseln kann, und ein grüner Demantoid zählen zu den Besonderheiten. Ebenso ist der „Troadkasten“, ein historisches Gebäude, das der Aufbewahrung von Getreide diente, Teil des Museums.

Der Geodenknacker auf der Turrach © Dorian Wiedergut

Bereits in den 60er-Jahren wurde der Troadkasten von Kranzelbinders Vater zu einem Edelsteinmuseum umfunktioniert. Bis zum heutigen Tag ist er ein wichtiger Teil des Erlebnisses. „Im Sommer kann man auch Goldwaschen.“ Und es gibt einen sogenannten Geodenknacker. In diese Apparatur spannt man einen Stein ein und „knackt“ ihn, damit man an das funkelnde Innere kommt. Eine Sache ist für Kranzelbinder noch schwerer als das Beschaffen der Mineralien: Nämlich das Reinigen dieser. Jede Vitrine wird von ihm geputzt und jedes Steinchen wird von ihm persönlich mit einem Pinsel gesäubert. „Das ist ein irrer Aufwand.“

Dieses Mineral, das Tigereisen, ist drei Milliarden Jahre alt © Dorian Wiedergut

Sich zur Ruhe zu setzen, an das denkt der 73-Jährige noch lange nicht. „Wenn Besucher kommen und ich ihnen das Wissen über die Edelsteine vermitteln kann, dann ist das jedes Mal etwas Besonderes.“ Besucher aus der ganzen Welt sind bereits bei Kranzelbinder gewesen, verrät er mit einem Funkeln in den Augen. Er hat es geschafft, sein Hobby zum Beruf zu machen. „Und da es mein Leben lang mein Hobby war, möchte ich das nicht aufgeben.“