„Kärnten zeigt Wege aus der Sackgasse.“ Mit diesen Worten umschrieb Lojze Wieser in seiner Laudatio auf den ehemaligen Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, welche Vorbildfunktion dem Land und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern in einer vom „Irrsinn“ des Krieges geprägten Welt zukomme.

Denn in Kärnten habe man es geschafft, ein Jahrhundert der Feindschaft zwischen den Volksgruppen zu entschärfen, während der Stolz auf Gemeinsamkeit wuchs. „Die Kindheitssprache hat die Hinterhöfe verlassen und ist gut hörbar geworden. Es vorgelebt und vorgemacht zu haben, ist mit einem Namen verbunden – mit deinem, Peter“, sagte Wieser. Für seine Bemühungen um den Zusammenhalt im Land wurde Kaiser am Dienstag von der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen / Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) im BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt mit dem Julius-Kugy-Preis ausgezeichnet.

„Du hast Kärnten immer als Raum für Begegnung und Zukunftschancen verstanden. Hast gezeigt, dass Vielfalt nicht trennt, sondern verbindet, hast dich mit Respekt und aus echter Überzeugung für die Volksgruppe eingesetzt“, sagte SKS-Obmann Bernard Sadovnik. Bundesminister Peter Hanke (SPÖ) bezeichnete Kaiser als Brückenbauer und Vorbild: „Ihr habt in Kärnten vorgemacht, wie es geht und vieles bravourös bewältigt.“ Er appellierte an alle, insbesondere an die Jugend, das in Kärnten Erreichte gemeinsam nach Europa auszusenden.

Dass Kärnten zwei Landessprachen habe, bezeichnete Kaiser als Geschenk. Die aktuelle geopolitische Lage bezeichnete auch er als „irrsinnig“. Kärnten könne als Schnittpunkt dreier Kulturen mit Mut und Selbstvertrauen aus seinen Erfahrungen Kraft schöpfen. „Kärnten hat gezeigt, dass Dinge gelingen können, dass durch wechselseitigen Respekt sehr viel unerreichbar und unüberwindbar Scheinendes erreicht werden kann.“

Gratulanten

Zur Preisverleihung gratulierten unter anderem Kaisers Partnerin Uli Wehr, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ), die Landesräte Beate Prettner und Peter Reichmann, ÖVP-Klubobmann Markus Malle, die slowenische Generalkonsulin Maja Balant-Slobodjanac und SKS-Obmannstellvertreterin Zalka Kuchling. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von „Zbor višje stopnje ZG/ZRG za Slovence“, dem Chor der Oberstufe unter Leitung von Tobias Mistelbauer.