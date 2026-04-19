Wenn die Absperrbänder der Polizei gespannt sind, beginnt eine Arbeit, die oft Stunden dauert. Während Spurensicherer Spuren suchen, widmet sich ein Beamter einer oft unterschätzten Arbeit: der Vermessung des Tatorts. Die Tatortskizze ist dabei seit über einem Jahrhundert das visuelle Gedächtnis der Ermittler. Sie wirkt nach Analogiezeit, ist aber ein Produkt polizeilicher Logik: Wo stehen Dinge zueinander – Abstände, Wege, Fundorte?

Beeindruckende Tatortskizzen

Früher war die Ausrüstung simpel, aber effektiv. Ein Maßband, ein Notizblock und ein Bleistift gehörten zur Grundausstattung. Udo Kampl vom Kärntner Landesarchiv hat bereits rund 400.000 Strafakten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und des Landesgerichts aus den Jahren 1955 bis 1992 gesichtet – und dabei auch einige handgezeichnete Besonderheiten entdeckt „Es gibt Tatortskizzen von so hoher zeichnerischer Qualität, dass sie beinahe als Kunstwerke gelten können“, sagt Kampl. Jedes Möbelstück, jede Patronenhülse und die genaue Position des Opfers wurden vom Skizzenzeichner mit Millimeterpapier und Lineal übertragen. Nicht nur Gerichtssachverständige und spezialisierte Tatortermittler, sondern auch Beamte des Verkehrsunfallkommandos mit zeichnerischem Talent haben früher häufig gezeichnet, weiß Kampl.

Udo Kampl vom Kärntner Landesarchiv entdeckt in den alten Akten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt immer wieder echte Schätze © KLZ/Claudia Beer-Odebrecht

Eine Gedächtnisstütze

Wird heute bei der Polizei noch mit der Hand gezeichnet? Die Antwort lautet: Kaum noch für das offizielle Protokoll, aber oft für den ersten Entwurf. Viele Beamte greifen vor Ort immer noch zum Block, um schnell die groben Maße und Positionen zu notieren. „Diese Skizze dient als Gedächtnisstütze“, sagt Werner Pucher, Sprecher der Landespolizeidirektion. Die finale Version, die in den Gerichtsakt wandert, wird mittlerweile jedoch fast ausschließlich am Computer erstellt. Ein handgezeichneter Plan als Endergebnis ist zur Ausnahme geworden. Heute nutzen die Experten der Kriminalpolizei Werkzeuge, die weit über das hinausgehen, was ein menschliches Auge leisten kann: Seit 2020 setzte das Bundeskriminalamt Lasersysteme zur 3D-Tatortdokumentation („digital begehbarer Tatort“) ein, nach dem Anschlag in Villach 2025 erstmals in Kärnten. Innerhalb weniger Minuten erfasste das Gerät den gesamten Tatort millimetergenau als digitales Modell - das jederzeit virtuell begehbar ist. Drohnen ergänzen die Entwicklung.

Trotz aller Technik bleibt der Kern der Arbeit derselbe wie vor 100 Jahren: Es geht darum, die Wahrheit so objektiv wie möglich zu dokumentieren. Nur dass der „Zeichner“ heute eben keinen Bleistift mehr spitzt, sondern einen Laser kalibriert.

Drei Tatortskizzen und die Geschichte dahinter