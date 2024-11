Vom Umsatz am ersten Einkaufssamstag sind die Manager der drei großen Kärntner Einkaufszentren sehr erfreut gewesen. Die Frequenz in den drei Shoppingzentren war bereits seit in der Früh sehr gut, ergab ein Rundruf der APA am Samstag. Heinz Achatz, Centermanager des Einkaufszentrums Südpark in Klagenfurt, sah es als klaren Vorteil, dass der erste Advent in die Black-Week fällt: „Händler konnten starke Rabatte - teilweise bis zu 50 Prozent - anbieten.“

Achatz sprach von einem „sensationellen ersten Einkaufssamstag“, auch das Geschäft am gestrigen Black-Friday hätte alle Erwartungen übertroffen. Besonders beliebt seien die Bereiche Elektronik und Mode. „Die Kunden schauen nicht nur, sondern sie kaufen auch“, so Achatz. Zwischen 60 und 70 Euro würde pro Kopf ausgegeben, das steigere sich je näher Weihnachten rücke. Bis dahin rechne er mit einem Plus von 1,5 bis zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

City Arkaden

Die Parkplätze vor dem Südpark seien seit elf Uhr voll, wer mit dem Auto zum Shoppen kommt, der müsse eine kleine Runde drehen, bis eine Lücke frei wird, teilte Achatz mit. Ähnlich die Situation in den Klagenfurter City Arkaden. „Wir mussten heute für einige Male kurzzeitig die Zufahrt ins Parkhaus sperren, damit sich die Parksituation beruhigen kann“, erklärte Centermanager Ernst Hofbauer. Es gäbe aber immer wieder freie Parkplätze.

Atrio

Reger Konsumentenandrang herrschte am ersten Einkaufssamstag auch in Kärntens zweitgrößter Stadt Villach. „Bei den 2.000 Parkplätzen rund um das Atrio findet sich immer irgendwo eine Lücke“, ist Centermanager Richard Oswald überzeugt. Auch in Villach herrschte seit in der Früh starke Frequenz. Bei den Konsumentinnen und Konsumenten seien Dekorationsartikel und Gutscheine besonders beliebt, so Oswald. Auch die Gastronomiebetriebe seien seit neun Uhr morgens voll ausgelastet.

Plus 18 Prozent

In den City Arkaden sei die Auslastung am ersten Einkaufssamstag 18 Prozent über dem Vorjahr, erklärte Hofbauer. Er rechnet mit einem gesamten leichten Plus des Weihnachtsgeschäfts. Auch in Villach zeigt man sich zuversichtlich: „Nachdem wir heute so gut gestartet sind und sich das Geschäft in den nächsten Wochen noch steigern wird, gehe ich von einem Plus im Weihnachtsgeschäft aus“, so Oswald. Und Achatz rechnet für das Einkaufszentrum Südpark mit einem Plus von 1,5 bis zwei Prozent.