Am Donnerstag gegen 1.30 Uhr in der Früh, kam ein Feldkirchner (35) mit seinem Pkw in Feldkirchen auf der Turracher Bundesstraße von der Fahrbahn ab.

Der 35-Jährige überfuhr einen Grünstreifen, fuhr über einen angrenzenden Parkplatz und stieß mit seinem Pkw gegen ein Metallgeländer eines Kellerabgangs.

Er wurde zu einem Alkotest aufgefordert, der eine mittelgradige Alkoholisierung ergab. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen, und er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen angezeigt.