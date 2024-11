Was ist denn da los? Das fragen sich derzeit wohl viele Kärntner. Plötzlich ist ein unaufhörliches Vogelgeschrei über einem zu hören. Beim Blick zum Himmel entdeckt man dann Hunderte Vögel, die in V-Formationen über einen hinwegziehen. „Wir bekommen derzeit wieder viele Meldungen“, sagt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von Birdlife Kärnten. Viele würden fälschlicherweise denken, es handelt sich bei den Vögeln um Graugänse: „Weil man diese V-Formationen mit ihnen verbindet.“ Tatsächlich sind es Kraniche, die Ende Oktober, Anfang November auf ihrem Weg aus dem Norden in ihre Winterquartiere sind.