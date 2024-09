„Noch nie wurde so stark wie jetzt in den Öffentlichen Verkehr in Kärnten investiert und stetig bauen wir die Öffi-Verbindungen aus. Mit den neuen Angeboten stärken wir die Regionen. Nicht nur in Stoßzeiten, die neuen Verbindungen eignen sich auch für alltägliche Erledigungen und schaffen auch in ländlichen Gebieten eine unabhängige und nachhaltige Alternative zum Pkw“, zeigt sich Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) davon überzeugt, dass das Öffi-Angebot ab Herbst deutlich attraktiver wird.

Neue Buslinie

So bindet eine neue Buslinie ab 9. September Gottesbichl besser an Klagenfrut an. Die Linie 5397 verkehrt dann zwischen Annabichl Bahnhaltestelle, Gottesbichl und Ikea Klagenfurt. Die neue Linie bindet in Annabichl auf die S-Bahn und die Stadtbusse A und 4 an. Am anderen Ende der neuen Buslinie gibt es die Möglichkeit beim Ikea Klagenfurt in die Stadtbuslinie 5 umzusteigen und Erledigungen zu machen. Die Linie 5397 verkehrt immer Montag bis Freitag an Werktagen.

Bei den Ausweitungsangeboten ab Herbst 2024 sei großes Augenmerk auf die Taktverdichtung an Vormittagen gelegt worden. Dadurch werde der Öffentliche Verkehr auch für alltägliche Erledigungen in ländlicheren Gebieten attraktiver, denn diese Angebotsausweitung stärke den Öffentlichen Verkehr zwischen den Regionen und Städten.

Bleiberger Hochtal und Gailtal

Ab Schulbeginn verkehrt die Linie 8570 - Nötsch i. Gailtal – Kreuth – Bad Bleiberg – Villach - an Werktagen im Stundentakt. Am Wochenende im Zweistundentakt. Zusätzlich werden die Tagrandzeiten ausgeweitet. Bereits zu Ferienbeginn hat diese Linie mit der Einführung eines Wochenendverkehrs einen ersten Ausbau erhalten. Der neue Fahrplan wird hier zur Verfügung stehen. Weitere Infos zum Öffi-Ausbau im Gailtal findet man hier.

Von Klagenfurt ins südliche Görtschitztal

Ab 9. September gibt es neue Vormittagskurse, die einladen, Einkäufe in der Stadt oder in der nächsten Ortschaft auch ohne Auto zu erledigen. Vier neue Kurse gibt es auf der Linie 5398: Auf der Strecke Klagenfurt – Schöpfendorf – Hollern - Deinsdorf - Timenitz - Eixendorf - Pischeldorf - St.Michael ob der Gurk

Wörthersee Region

Auch die Regionalbusverbindung Linie 5319 zwischen Velden und Klagenfurt über das Nordufer des Wörthersees wird am Vormittag durch zwei weitere Kurse verstärkt.

Moosburg und Pörtschach

Auf der Verbindung Linie 5323 zwischen Moosburg und Pörtschach gibt es eine Kursverstärkung am Vormittag.

Villach, Wernberg und Velden

Zwei Kurse der Linie 5179 Villach, Wernberg und Velden werden verlängert. Sie führen nun bis und vom Velden Busbahnhof. Zuvor endeten diese Linie in Lind. Die Kurse um 7.51 Uhr ab Villach und um 8.29 Uhr ab Velden sind davon betroffen. Dies ist vor allem ein Mehrwert für Wernbergerinnen, die ihre Erledigungen am Vormittag ohne Auto machen wollen.

Südkärnten

Zwei neue Kurspaare werden am Vormittag auf der Linie 5403 - Völkermarkt – Tainach – St. Michael o.d. Gurk - eingeführt.

Neue Schülerkurse

Eine weitere Verbindung gibt es ab Schulbeginn für die Schüler vom Tanzenberg Gymnasium nach der 8. Schulstunde auf der Linie 5371.

Am Nachmittag gibt es von nun an eine zusätzliche Verbindung auf der Linie 5360 nach Wutschein. So werden Schülerinnen und Pendler aus dem Ort nach dem Nachmittagsunterricht oder längeren Arbeitszeiten zuverlässig nach Hause gebracht.

Mehr Sicherheit für Schulkinder

Neuigkeiten gibt es auch auf der Linie 5177 - Villach – Bodensdorf – Feldkirchen. Bei der Volksschule Bodensdorf gibt es eine neue Haltestelle. Bei der Volksschule Steindorf wird eine Umkehrschleife eingeführt, damit die Kinder am Weg vom Bus in die Schule nicht die Straße queren müssen. Außerdem gibt es nun mehr Anschlüsse durch kleine zeitliche Adaption bei Kurs 122: Dieser fährt nun früher in Feldkirchen weg (7.35 Uhr), damit wird ein neuer Anschluss an die S1 Richtung Klagenfurt und Spittal in Villach ermöglicht.

Klagenfurt und Feldkirchen

Ein neuer Kurs wird ab Wölfnitz nach Klagenfurt am Nachmittag auf der Linie 5230 Klagenfurt – Moosburg – Feldkirchen eingeführt.

Samstagnacht im oberen Mölltal

Seit 17. August verkehrt am Wochenende der Samstagsnacht Bus zwischen Obervellach, Heiligenblut und Lienz. Ein großer Mehrwert für die ländliche Region. Nachtschwärmer sind von nun an mit diesem Sonderverkehr auch in der Region beim Feiern kostengünstig, autounabhängig und sicher unterwegs.

Das Lieser-Maltatal hat mit Ferienbeginn ein neues Verkehrskonzept bekommen. Die Regionalbusse fahren seitdem in dichterer Taktung und Freizeitverkehre (Kölnbreinsperre, Nockberge Bus) wurden in den Kärntner Linien Verbundtarif inkludiert. Weiterhin wird am Ausbau in der Region gearbeitet, auch hier wird es weiterhin Änderungen geben. Die Fahrpläne dazu werden hier zur Verfügung stehen.

Gratis Öffis testen

Wer sich vom immer besser werdenden Öffi-Angebot in Kärnten überzeugen lassen möchte, hat von 16. bis 22. September die Möglichkeit, dies im Rahmen der Umsteigertage zu tun. Mobilitätslandesrat Mag. Sebastian Schuschnig lädt zum kostenlosen Öffi testen während der Europäischen Mobilitätswoche ein: „Jede und Jeder hat in dieser Woche die Möglichkeit sämtliche Verbindungen der Kärntner Linien ohne Ticket, ohne Voranmeldung, unbegrenzt und kostenfrei auszuprobieren. Perfekt, um sich ein Bild vom stetigen Ausbau der Öffis zu machen und sich überzeugen zu lassen.“