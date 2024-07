In einem ersten Verfahren wurde ein mittlerweile 18-fach vorbestrafter Kärntner bereits wegen diverser Betrügereien verurteilt. Er sitzt aktuell eine vierjährige Haftstrafe in der Justizanstalt Graz-Karlau ab. Die Vorwürfe der Blutschande und des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses wurden bei der damaligen Verhandlung ausgegliedert und am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt vor Richter Gernot Kugi gesondert verhandelt.