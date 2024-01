Er hat das Hotel Wulfenia am Nassfeld gekauft und sein „Nassfeld Arkaden Hotel“ mit 186 Betten steht in den Startlöchern. Parallel dazu ist er - wie das Land Kärnten - auch an der zweiten Ferlacher Eishalle beteiligt: Über die Höhe der Investitionen schweigt Dmitriy Kalantyrskiy, ukrainischer Investor mit russischem Pass. Auch auf die Frage, warum er gerade in Kärnten investiert, ist ihm nicht viel zu entlocken. Ein Verwandter aus Udine habe ihm 2013 dazu geraten, als er, Kalantyrskiy, aus Russland wegziehen wollte, betont er.