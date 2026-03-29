Erstmals seit fast 500 Jahren: Papst Leo XIV. besuchte Monaco
Am 28. März stattete Papst Leo XIV. dem Fürstentum Monaco einen Besuch ab. Bei seinem Besuch bei der Fürstenfamilie sorgte die Kleiderwahl von Prinzessin Charlène und ihrer Tochter Gabriella für Gesprächsstoff.
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