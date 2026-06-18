„Früher hat es 10 bis 15 Zeltfeste rund um Weiz gegeben“, erzählt Markus Weiss. Das sei nun nicht mehr so. Der DJ und Event-Techniker aus St. Ruprecht an der Raab ist beruflich seit Jahren auf Festen, Maturabällen, Firmen-Events, Hochzeiten und Partys in der Steiermark und im Burgenland unterwegs.

Markus Weiss ist seit Jahren als DJ und Event-Techniker in der Steiermark und im Burgenland unterwegs © WM-Sounds

Er bemerkt: Das Fortgehen hat sich verändert. Feste, besonders mehrtägige Zeltfeste, würden immer weniger werden. Vereine tendieren zum kleineren Rahmen, veranstalten Frühschoppen.

War es früher hauptsächlich das Wetter, das Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung machen konnte, kommen heute andere Faktoren dazu: „Auflagen spielen eine Rolle. Von der WC-Anlage bis zur Registrierkasse. Helfer fehlen und Social Media kommt dazu“, meint Weiss.

Deswegen wird der Oststeirer am Wochenende beim Sportfest in Anger (19. und 20. Juni) nicht nur als DJ auflegen. Er hilft auch bei der Vermarktung mit. „Ich mache das kostenlos und versuche zu unterstützen, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, dass die Vereinsfeste nicht ganz aussterben.“

Zahlt sich Aufwand aus?

2015 war Weiss im Rahmen von WM-Sounds das letzte Mal in Anger zu Gast. Dauerte das Spektakel früher drei Tage, ist es mittlerweile auf zwei geschrumpft. Besucherzahlen seien zurückgegangen und es stellte sich die Frage: Zahlt sich so ein aufwändiges, mehrtägiges Fest überhaupt noch aus?

Die Jugendlichen würden vor allem freitags nicht mehr fortgehen, meint Weiss. Deshalb überlegten sich die Veranstaltervereine in Anger ein neues Konzept: Freitags gibt es eine Abba-Show für das etwas ältere Publikum. Samstag spielt WM-Sounds und Partysänger Matty Valentino tritt auf.

„Vor zehn Jahren wäre es unvorstellbar gewesen, dass bei so einem Fest Après-Ski oder Partyschlager gespielt werden. Mittlerweile wünschen sich solche Lieder aber auch die Maturanten im Grazer Congress“, erzählt Weiss. Den Hype um das Musikgenre sollten die Sportlerinnen und Sportler in Anger nutzen.

Denn auch mit Social-Media versuchte das Veranstalterteam das „schwierig anzusprechende“ junge Publikum zum Zeltfest zu locken: „Man muss sagen, ein Zeltfest ist für die Jugend heute nicht mehr das, was es für die Generation vor zehn Jahren war. Aber wir haben versucht, mit lustigen Videos auf Instagram Aufmerksamkeit zu erzeugen.“ Das gelang – eines der Kurzvideos erreichte mehr als 20.000 Aufrufe.

Hunderte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Philipp Zink ist Obmann des SV Anger. Mit den Fußballern beteiligen sich drei weitere Vereine am großen Fest: Happy Lauf, der Tennis-Club und der Wintersportverein. Hunderte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind bei den Arbeiten in Vorhinein und an den Veranstaltungstagen dabei. Sechs Bars und eine Bühne stehen bereit.

„Im Vorjahr haben wir gemerkt, wir müssen etwas ändern und versuchen es heuer mit prominenter Besetzung“, erzählt Zink. Und: Am Samstag vor dem Fest gibt es ein Dodgeball-Turnier, ähnlich dem Völkerball, im alten Stadion. Den Frühschoppen lässt man heuer aus: „Es war im Zelt dann einfach zu warm. Die Leute sind nach dem Essen gegangen“, schildert Zink.

Früher, so der Obmann, lockte das Fest an einem Abend rund 2600 Leute nach Anger. Ob der Ansturm auch heuer so groß ist, wird sich zeigen. Das Wetter haben die Vereine zumindest schon auf ihrer Seite.