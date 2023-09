Rettet die Hagia Sophia“: Mit diesem Appell hat sich der renommierte Historiker Ilber Ortayli an die türkische Öffentlichkeit gewandt. Das Kulturdenkmal im Zentrum von Istanbul könne den Besuchermassen nicht standhalten, die seit der Umwandlung vom Museum in eine Moschee vor drei Jahren auf das Bauwerk einstürmen, schrieb der langjährige Direktor des Topkapi-Museums in der Zeitung „Hürriyet“.