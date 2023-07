2023 sollte der Fremdenverkehr in Italien boomen. Bei der im Frühjahr stattgefundenen Internationalen Touristenmesse BIT in Mailand wurden für heuer Rekordzahlen vorhergesagt. Die Prognose traf bislang nicht zu. In der Region Venetien wurde zuletzt über „leere“ Strände berichtet, am Lago Maggiore schätzt man den Fremdenverkehrs-Rückgang auf 30 Prozent. Einzig bei großen Events, wie etwa Konzerte am Domplatz von Mailand, werden hohe Besucherzahlen verzeichnet. Restaurants und Hotels sind aber auch hier nicht ausgebucht.