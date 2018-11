Geschah vor 27 Jahren Lebenslange Haft wegen Mordes an zehnjähriger Stephanie

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Kraftfahrer das Mädchen am 24. August 1991 in Weimar in sein Auto lockte, entführte und missbrauchte. Später stieß er demnach Stephanie von der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 in die Tiefe.