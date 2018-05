Facebook

© EPA

Parkbesucher beobachten vergangenen Montag, wie in einem niederländischen Safaripark eine Familie beinahe Opfer von Geparden und ihrer eigenen Dummheit wurde. Das Auto der französischen Familie hielt an und eine Person stieg aus, um ein Rudel Geparden zu fotografieren, das sich nur wenige Meter entfernt war. Das ist in dem Safaripark aus Sicherheitsgründen streng verboten. Kurz darauf steigt auch eine zweite Person das Auto - mit einem Kind.

Als mehrere Geparden zum Angriff übergehen, können sie sich gerade noch retten.

Der Parkmanager Niels de Wildt bestätigt in einem Interview auf NPO Radio 1, dass die Regeln im Safaripark in mehreren Sprachen übersetzt und auch auf verschiedene Arten angegeben sind: sogar als Piktogramme. "Was diese Menschen auf die Idee gebracht hat, ist mir ein großes Rätsel", so der Manager. Glücklicherweise sind solche Zwischenfälle im Safaripark Beekse Bergen nicht alltäglich. Es passierte jedoch nicht zum ersten Mal.

Im Jahr 2009 stieg ein neunjähriger Bub ebenfalls aus dem Auto. Dabei wurde er von einem Geparden angegriffen und erlitt eine Fleischwunde am Arm. Sie hätten die Warnschilder übersehen, hieß es damals.