Anders Behring Breivik, der norwegische Massenmörder, der für die schlimmste Gräueltat des Landes in Friedenszeiten verantwortlich ist, wird am Dienstag vor Gericht erscheinen, um für seine Entlassung aus dem Gefängnis zu plädieren, nachdem er über 13 Jahre hinter Gittern verbracht hat. Der antimuslimische Neonazi tötete im Juli 2011 in Norwegen 77 Menschen.

Er tötete acht Menschen mit einer Autobombe in Oslo und erschoss anschließend 69 Menschen, die meisten von ihnen Jugendliche, in einem Jugendlager der Arbeiterpartei auf der Insel Utøya.

Es wird Breiviks zweiter Versuch sein, auf Bewährung freizukommen. Er verbüßt eine 21-jährige Haftstrafe, die zum Zeitpunkt seiner Verbrechen die Höchststrafe darstellte und die so lange verlängert werden kann, wie er als Bedrohung für die Gesellschaft angesehen wird. Breivik kann nach Verbüßung der ersten zehn Jahre seiner Strafe auf Bewährung entlassen werden.

Erstes Entlassungsgesuch 2022 war erfolglos

Sein erster Versuch, im Jahr 2022 entlassen zu werden, blieb erfolglos. Bei dieser Anhörung argumentierte Breivik, er habe die Gewalt hinter sich gelassen, gab aber seine Neonazi-Sympathien nicht auf und sagte lediglich, er werde seinen Kampf für die weiße Vorherrschaft mit friedlichen Mitteln fortsetzen.

Der jüngste Bewährungsantrag wird in dem Hochsicherheitsgefängnis verhandelt, in dem er inhaftiert ist und das am Ufer des Sees Tyrifjorden liegt, an dem auch Utøya. liegt. Das Gericht wird in der Sporthalle des Gefängnisses eingerichtet. Breivik wird ab 1300 MEZ aussagen.

Auch Klage für bessere Haftbedingungen

Unabhängig davon hat Breivik versucht, den norwegischen Staat zu verklagen, um seine Haftbedingungen zu verbessern, da die Isolationshaft seine Menschenrechte verletze.

Sein letzter Versuch, die Bedingungen seiner Haft zu ändern, wurde im Jänner abgelehnt. Breiviks Berufung soll im Dezember verhandelt werden.