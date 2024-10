Einem Wissenschaftler könnte der Durchbruch in einem 136 Jahre alten Kriminalrätsel geglückt sein. Das berichtet die britische Zeitung „Daily Mail“. Mindestens fünf Frauen - tatsächlich könnten es bis zu einem Dutzend sein - sind im Herbst 1888 einem Unbekannten zum Opfer gefallen. Der Täter, der seine Opfer auch entstellte, bekam den Namen „Jack the Ripper“ - seine Identität ist bis heute ungeklärt. Nun will der britische Forscher Russell Edwards herausgefunden haben, wer der Serienmörder war.

Der Durchbruch kam laut Edwards 2007, als er bei einer Auktion auf einen entscheidenden Hinweis stieß: einen Seidenschal, der am Tatort des Opfers Catherine Eddowes gefunden wurde. Der Schal, der mit Blut- und Spermaspuren bedeckt war, sollte mithilfe von DNA-Analysen die Identität des Mörders preisgeben.

Laut Edwards soll das Blut auf dem Schal eindeutig einer Nachfahrin von Catherine Eddowes zugeordnet worden sein. Noch brisanter: Das Sperma soll mit einer Nachfahrin von Aaron Kosminski übereinstimmen. Edwards‘ Schlussfolgerung: Aaron Kosminski sei der wahre Name von „Jack the Ripper“.

War polnischer Einwanderer „Jack the Ripper“?

Doch wer war dieser Mann, der für die Mordserie verantwortlich gemacht wird? Aaron Kosminski wurde 1865 in Polen geboren und wuchs in der Nähe von Warschau auf, wie „Daily Mail“ berichtet. Seine Familie floh nach London, um den antisemitischen Pogromen in Osteuropa zu entkommen. Schon in jungen Jahren soll Kosminski Anzeichen psychischer Probleme gezeigt haben. Obwohl er 1888 bereits als Verdächtiger galt, fehlten der Polizei die nötigen Beweise für eine Verhaftung. In geheimen Polizeiberichten aus dieser Zeit sei zu lesen, dass Kosminski einen „tiefen Hass auf Frauen, insbesondere auf Prostituierte“, sowie starke Mordneigungen gehabt haben soll.

Trotz dieser Verdachtsmomente blieb Kosminski auf freiem Fuß. Edwards vermutet in seinem Buch, dass eine Verschwörung im Hintergrund dafür verantwortlich war. Er spekuliert, dass Kosminskis älterer Bruder Isaac, ein angesehener Schneider und Mitglied einer Freimaurerloge, den mutmaßlichen Mörder geschützt haben könnte. Aaron Kosminski starb 1919 in einer psychiatrischen Anstalt, ohne jemals offiziell für die Morde verantwortlich gemacht worden zu sein. Ob er tatsächlich Jack the Ripper war, bleibt bis heute ein ungelöstes Geheimnis.