Der US-amerikanische YouTuber und Mukbang-Star Nikocado Avocado, der für seine Videos bekannt wurde, in denen er riesige Mengen an Essen zu sich nimmt, führte seine Zuschauerinnen und Zuschauer jahrelang an der Nase herum. Still und heimlich nahm er im Lauf von zwei Jahren über 110 Kilogramm ab – während ihn Menschen im Internet als „fett“ und „krank“ bezeichneten.

Jeder dem Nikocado Avocado, der bürgerlich Nicholas Perry heißt, kein Begriff ist, wird erst einmal verwirrt sein. Warum sollte ein YouTuber das Internet mit seiner Gewichtsabnahme hinters Licht führen wollen? Und wie konnte der 32-jährige Perry den Verlust von 113 Kilogramm verheimlichen, wenn er regelmäßig Videos ins Internet stellte?

Nikocado Avocado suchte die Aufmerksamkeit

Um die erste Frage zu beantworten, muss man verstehen, womit Perry berühmt, oder viel eher berüchtigt wurde. Mukbangs sammelten damals wie heute unzählige Klicks, Nikocado Avocado fiel zusätzlich aber noch durch sein exzentrisches Verhalten auf – teils auch in der Öffentlichkeit.

Reißerische Thumbnails und Videotitel thematisieren immer wieder sein Liebesleben, er titelt „Wir haben uns getrennt“ oder „UNSER LETZTES GEMEINSAMES VIDEO“, nur um sechs Uploads später ein Video namens „WARUM WIR UNS NICHT TRENNEN KÖNNEN“ zu veröffentlichen. So sammelte der Amerikaner über vier Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und 870 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Sein Aufstieg wurde auch von Kritik und Hass begleitet. In zahlreichen Videos machen sich andere YouTuber über den 32-Jährigen lustig, sie lachen über sein ungewöhnliches Verhalten und beleidigen ihn wegen seines Übergewichts. Viele Nutzerinnen und Nutzer verfolgen seine Internetpräsenz aus morbider Neugier. „Niemand mag mich, ich habe genug“ lautet der Titel eines seiner Videos.

Wie Nikocado Avocado alle täuschte

All die negative Aufmerksamkeit dürfte Perry dazu inspiriert haben, ohne das Wissen seiner Fans (und Kritiker) Gewicht zu verlieren. Da sein Gewichtsverlust natürlich nicht unbemerkt bleiben würde, produzierte er Videos vor, um diese über einen Zeitraum von zwei Jahren auf YouTube und TikTok hochzuladen – so täuschte er vor, dass er an seinem Verhalten nichts geändert hatte.

„Heute bin ich aus einem sehr langen Traum aufgewacht, und ich bin auch aufgewacht, nachdem ich 250 Pfund abgenommen hatte. Erst gestern noch nannten mich die Leute fett, krank, langweilig und irrelevant.“, so der YouTuber später in einem Video mit dem Titel „Two Steps Ahead“. „Menschen sind die verrücktesten Kreaturen auf dem ganzen Planeten und trotzdem ist es mir gelungen, immer zwei Schritte voraus zu sein. Der Witz geht auf eure Kosten.“

Gegenüber „NBC News“ erzählt er: „Ich habe die Videos so bearbeitet, dass sie aktuell wirken, und mich hinter den Kulissen auf die Heilung meines Körpers konzentriert. Ich habe mir den Kopf rasiert, damit mich die Leute in der Öffentlichkeit nicht erkennen. Einige YouTuber haben mir auch geholfen, mein Geheimnis zu bewahren.“ In seinem Video spricht er vom größten sozialen Experiment seines Lebens.

Es dauerte zwei Jahre, das Gewicht zu verlieren, erklärte er. Sein Höchstgewicht betrug 186 Kilogramm, jetzt wiegt er 72 Kilogramm. Ein radikaler Gewichtsverlust – und dennoch endet sein neuestes Video mit einer Fressorgie. Der 32-Jährige weiß jedenfalls, wie er im Gespräch bleibt.