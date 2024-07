Der südkoreanische Geheimdienst NIS rechnet damit, dass in Nordkorea die Tochter von Diktator Kim Jong-un zu seiner Nachfolgerin aufgebaut wird. Ju-ae werde zur künftigen Staatschefin ausgebildet, sagte das Mitglied des parlamentarischen Geheimdienstausschusses, Lee Seong-kweun, nach einer Unterrichtung des Gremiums durch den NIS am Montag. Staatliche Medien haben zwar über öffentliche Auftritte der Tochter berichtet, nicht aber über politische Pläne für ihre Zukunft.

Kims „geliebtes Kind“

Im November 2022 wurde Kims Tochter erstmals in staatlichen Medien gezeigt. Sie besuchte damals zusammen mit ihrem Vater den Test einer ballistischen Rakete. Während des Tests hielt sie sich mit ihrem Vater an der Hand. Ein paar Monate später war sie auf einer Sportveranstaltung zu sehen. In den Berichten der Staatspresse wurde sie trotz der Fotos nicht namentlich erwähnt. In den Texten ist die Rede von Kims „geliebtem Kind“ oder „respektiertem Kind“.

Über das Mädchen ist kaum etwas bekannt. Der NIS geht davon aus, dass es sich bei dem Mädchen um Ju-ae handelt. Der ehemalige US-Basketballer Dennis Rodman hatte nach einem Besuch bei Kim 2013 über ein Kleinkind berichtet, das Ju-ae heißt. Spekuliert wird, dass sie 14 bis 15 Jahre alt sein könnte. Experten zufolge hat Kim bis zu drei Kinder, zwei Mädchen und einen Buben.

In Nordkorea wurde eine Nachfolge Kims etwa im Falle einer Handlungsunfähigkeit nie thematisiert. Da nur wenige Details über seine Kinder bekannt sind, spekulierten Experten, dass seine einflussreiche Schwester Kim Yo-jong und Getreue eine Regentschaft bilden könnten, bis ein Nachfolger alt genug ist, um die Führung zu übernehmen. Seit der Gründung Nordkoreas 1948 beherrschen die Kims das kommunistische Land. Experten gehen davon aus, dass auch nach einem Ende der Herrschaft von Kim Jong-un die Kim-Dynastie fortgesetzt werden soll.