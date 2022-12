Nach Marie Kreutzers Sisi-Interpretation Corsage mit Kaiserin Sisi und den beiden Serien auf Netflix und RTL in Kooperation mit dem ORF hat auch das Jahr 2023 für Sisi-Fans einen Film parat: mit Susanne Wolff als Kaiserin und Sandra Hüller als Hofdame. Als diese ihren Dienst antritt, verliebt sie sich Hals über Kopf in die mitreißende, freiheitsliebende Kaiserin Sisi (Susanne Wolff), die in Griechenland in einer Art adligen Kommune lebt. Umgeben von Frauen, weit weg von Kaiser Franz Joseph. Gemeinsam reisen sie, wohin sie die Laune trägt. Und alles könnte ewig so weitergehen, wäre Sisi nicht die Kaiserin. Der Film von Frauke Finsterwalder ("Finsterworld") soll am 31. März in die Kinos kommen und wurde in Österreich, Deutschland, der Schweiz und auf Malta gedreht. Der erste Begleittext zum Teaser wirbt mit "Aristokratie, Anarchie, Obsession". Aber sehen Sie selbst:

In weiteren Rollen zu sehen: Georg Friedrich (Große Freiheit, Freud), Stefan Kurt (Ich war noch niemals in New York, Zwingli), Tom Rhys Harries (White Lines, Suspicion), Markus Schleinzer (Freud, Schachnovelle), Sophie Hutter (Käthe und Ich, Wintergast), Angela Winkler (Die Blechtrommel, Dark, Die Wolken von Sils Maria), Maresi Riegner (Monte Verità, Licht), Sibylle Canonica (Hotel Lux, Die Goldfische) und Johanna Wokalek (Die Päpstin, Deutschstunde).