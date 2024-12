Funkelndes Licht, würziger Duft, heiße Getränke – Weihnachten liegt in der Luft. Nicht nur am Christkindlmarkt in der Grazer Innenstadt stimmen sich viele auf die Feiertage ein. Auch im Bischofshof herrscht reges Treiben: Die Nikolausschule der Katholischen Jungschar hat geöffnet, 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich eingefunden, um zu lernen, wie sie Kinder rund um den 6. Dezember begeistern können. Begrüßt werden sie vom steirische Jungschar-Referent Lukas Kraßnitzer und Schulungsleiter André Straubinger mit den Worten: „Jede und jeder kann ein Nikolaus sein!“