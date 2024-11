Levi Herrich, Absolvent des Akademischen Gymnasiums Graz, hat sich mit seiner Vorwissenschaftlichen Arbeit ein Stück weit selbst in die Geschichte seiner Schule eingeschrieben. Die mit „Sehr gut“ bewertete Arbeit überzeugte nicht nur seine Lehrer, sondern auch die Jury des VWA-Wettbewerbs der Evangelischen Kirche Österreich. Für seine Recherche belegte er den zweiten Platz und erhielt ein Preisgeld von 300 Euro. Auszüge seiner Arbeit findet man in der Festschrift des Gymnasiums und in einer permanenten Ausstellung im Schaukasten der Schule.