Künstliche Intelligenz (KI) mag nach Science-Fiction klingen, ist aber längst Teil unseres Alltags – in den Handys, im Büro und in den Schulen unserer Kinder. Genau deshalb holen wir gemeinsam mit „ahead“ das Thema aus der Datenwolke direkt auf die Bühne des Skyrooms im Styria Media Center Graz bzw. die Eventplattform in Klagenfurt. In einem dreistündigen Event am 29. bzw. 30. April lernen Sie, wie Künstliche Intelligenz wirklich funktioniert – ohne Vorwissen, ohne Fachchinesisch, dafür mit vielen Aha-Momenten.

Erfahren Sie, wie KI den Alltag von Familien, Berufstätigen und Selbstständigen bereits verändert – und wie Sie selbst davon profitieren können. Lernen Sie, Inhalte besser einzuordnen, echte von künstlich erstellten Ergebnissen zu unterscheiden und die Technik kritisch, aber entspannt zu nutzen.

Tauschen Sie Fragezeichen gegen echtes Verständnis und entdecken Sie, was heute schon möglich ist. Statt trockener Theorie erwarten Sie Live-Demos direkt auf der Bühne: aktuelle Tools, die in Sekunden Lösungen liefern und zeigen, wie einfach der Einstieg sein kann. Dazu bekommen Sie konkrete Tipps und smarte Hacks, die Sie sofort auf Ihrem Smartphone oder Laptop ausprobieren können.