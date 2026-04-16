Dauer: 1 Stunde, Menge: 4 Portionen

Zutaten für den Mürbteig:

250 g Mehl

125 g kalte Butter (aus dem Kühlschrank)

1 Ei (Größe L)

Salz

Zutaten für die Fülle:

150 g Sauerrahm

150 g Frischkäse (natur)

½ Bund Spargel (grün, weiß oder gemischt)

75 g Erbsen

2 EL Olivenöl

Saft ½ Zitrone

Salz & Pfeffer

Zubereitung.

Für den Mürbteig die kalte Butter würfeln und mit Mehl, Ei und Salz zu einem glatten Teig verkneten. Für mindestens eine halbe Stunde kühl stellen.

Den Sauerrahm und den Frischkäse in eine Schüssel geben und gut vermengen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche den Mürbteig rund ausrollen. Die Sauerrahm-Frischkäse-Masse auf den Teig streichen und zwei Zentimeter am Rand auslassen. Den bestrichenen Teig mit Spargel und Erbsen belegen und die Ränder einschlagen. Mit Olivenöl und Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Heißluft für 30 bis 35 Minuten backen.

Die Galette aus dem Ofen nehmen und gern warm oder auch kalt servieren.

Tipp: Dazu passt am besten ein Salat.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.