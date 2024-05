Zutaten für 4 Personen.

4 Hendlbrustfilets à 18 dag

2 Schalotten

Butter

Olivenöl

3 dl Hühnersuppe

Weißwein

1 dl Schlagrahm

1 EL Crème fraîche

1 B. Kerbel

Salz

Pfeffer

Karottengemüse.

1/2 kg Frühlingskarotten

1 B. Kerbel

Butter

Zucker

1 dl Orangensaft

Salz

Zubereitung.

Die Hendlbrustfilets salzen und pfeffern. In einer Mischung aus Butter und Olivenöl goldbraun anbraten. In eine vorgewärmte Form setzen, ins 160 Grad heiße Backrohr schieben und eine Viertelstunde braten. Das Bratfett abgießen. Frische Butter in die Pfanne geben. Die Schalotten fein würfeln und in der Butter anschwitzen. Mit etwas Wein ablöschen und stark einkochen lassen. Mit Hühnersuppe und Schlagrahm aufgießen und um die Hälfte einkochen lassen. Die Crème fraîche einrühren. Salzen und pfeffern. Die Hühnerbrüste in die Sauce legen und fertig garen. Kurz vor dem Servieren den geschnittenen Kerbel unter die Sauce ziehen. Die Karotten der Länge nach halbieren. Butter in einer Pfanne erhitzen. 2 EL Zucker darin leicht karamellisieren und mit Orangensaft ablöschen. Karotten dazugeben, salzen und eine Viertelstunde bissfest garen. Kerbel dazugeben und durchschwenken.