Saibling im Papierpäckchen.

Zutaten für 4 Personen.

4 Saiblinge (à ca. 35 dag)

Olivenöl

Rosmarin

2 Knoblauchzehen

1 unbehandelte Zitrone

1 B. Petersilie

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

Von den Saiblingen Flossen und Kiemen entfernen. So viel Backpapier zuschneiden, dass jeder Fisch mit zwei Papierbahnen eingepackt werden kann. Jede Bahn mit Olivenöl bestreichen. Jeweils zwei aufeinanderlegen. Die Fische innen und außen mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Olivenöl bestreichen. Auf die Mitte der Papierbahnen setzen und in jede Bauchhöhle ein Stück Butter, eine halbe Knoblauchzehe, eine Zitronenscheibe, 1 Rosmarinzweig und 2 bis 3 Petersilienzweige stecken. Das Papier über den Fischen zusammenfalten. Auf ein Backblech setzen und ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa eine halbe Stunde garen. Im Papierpäckchen servieren. Mit Rosmarinerdäpfeln servieren. Dazu heurige Erdäpfel in kleine Würfel schneiden. Wenig Olivenöl in einer großen beschichteten Pfanne mit einigen Rosmarinzweigen und halbierten Knoblauchzehen erhitzen. Die Erdäpfel im Öl knusprig braten. Rosmarinzweige und Knoblauch entfernen. Salzen und pfeffern. Eventuell noch einige frische gehackte Rosmarinnadeln darüberstreuen und kurz mitbraten.