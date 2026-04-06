Lassen Sie den Alltag hinter sich und erleben Sie eine Welt voller Genuss, Natur und Bewegung im Herzen des Südburgenlandes. Das Puchas Resort Kukmirn erwartet Sie mit herzlicher Gastfreundschaft, eingebettet in eine traumhafte Landschaft fernab von Trubel und Hektik. Entdecken Sie die Faszination traditioneller Brennkunst in der hauseigenen Schaubrennerei und lassen Sie sich im stilvollen Hotelrestaurant mit raffinierten Köstlichkeiten aus regionalen Zutaten verwöhnen.

Nach einem aktiven Tag auf dem Rad – das hervorragend ausgebaute Netz umfasst über 800 Kilometer – oder einer genussvollen Wanderung durch sanfte Hügel und Obstgärten lädt die 2600 m² große Natur-Wellness-Oase mit Naturteich und vielfältigen Saunaangeboten zum Entspannen ein. Über 200 Ausflugsziele – von historischen Burgen über Naturparks bis hin zu kulturellen Erlebnissen – machen jeden Aufenthalt zu einer vielseitigen Entdeckungsreise für Körper, Geist und Sinne.

Das Angebot

2 bzw. 4 Nächte in der Zirben-Romantik-Suite mit Rosenblüten

Halbpension

Nutzung des hauseigenen Wellnessbereichs, Saunalandschaft und Naturbadeteich

XXL-Allzweck-Tragetasche pro Zimmer zum Mitnehmen

Führung und Verkostung in der hauseigenen Destillerie

Asia-Thai Massage

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

PuchasPLUS Kukmirn

7543 Hotelgasse 1 Kukmirn

Tel: 03328 32003

Mail: kukmirn@puchasplus.at