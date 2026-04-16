Top-Wellnessurlaub in der Therme Stegersbach

Das steirisch-burgenländische Landhausambiente des Vier-Sterne-Thermenhotels Puchas-PLUS Stegersbach lädt zum Verweilen ein und vermittelt das heimelige Gefühl der Wärme und Geborgenheit des sonnigen Burgenlands. Wellnessurlaub unter Freunden, Entspannung in der Therme und vieles mehr. Warme Farbtöne, offene, helle, lichtdurchflutete Räume und die natürliche Herzlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versetzen Sie schon bei Ihrer Ankunft in pure Urlaubsstimmung.

Über den stimmungsvollen Regenbogengang gelangen Sie ins Thermenparadies mit einem 6700 m² großen Wellness- und Saunabereich inkl. neuem Infinity-Pool. Genießen Sie das wohlig warme Thermalwasser und verwöhnen Sie Ihren Körper mit wohltuenden Heil- und Asia-Thai-Massagen oder Kosmetikanwendungen

Das Angebot

2/3 Nächte in der Zirben Romantik Suite

Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten

Begrüßungsgetränk

täglicher Thermeneintritt inkl. Saunawelt (am Anreisetag ab 13 Uhr, am Abreisetag bis 15.30 Uhr)

XXL-Badetasche pro Zimmer zum Mitnehmen

Führung und Verkostung in der Destillerie Puchas

Asia-Thai-Massage 30 Min.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

PuchasPLUS Thermenhotel Stegersbach

Thermenstraße 16, 7551 Stegersbach

Tel: 03326 53310

Mail: urlaub@puchasplus.at