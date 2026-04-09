YOGA im täglichen Leben - Harmonie für Körper, Geist und Seele
Angeboten werden Yogakurse für Anfänger und Fortgeschrittene nach dem System Yoga im täglichen Leben für körperliche und mentale Gesundheit.
Spezialkurse für Wirbelsäule und Gelenke, traumasensibles Yoga, Yoga gegen Stress, Aktivierendes
Yoga Morgenprogramm.
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