Menüwirt Richler - Schlemmen macht süchtig!

Der Menüwirt Richler liegt mitten im Ortsteil St. Kanzian nur wenige Gehminuten vom Badestrand am Klopeinersee und der Strandpromenade entfernt. Das familiär geführte Haus ist ganzjährig geöffnet und hat eine einzigartige à la carte Halbpension - Sie speisen im Restaurant ohne Aufpreis zu Ihrer Halbpension aus der großen à la carte-Karte inklusive Kindergerichten!

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