Entdecken Sie Gaumenjuwelen
Im Gaumenjuwelen Shop erwarten Sie exklusive und hochwertige Produkte der heimischen Landwirtschaft. Von schwarzem Knoblauch über feinste Öle bis hin zu edlen Spezialitäten – hier finden Sie die perfekten Gaumenjuwelen für sich selbst oder als besondere Geschenkidee. Gutscheine vom Genussland Kärnten können im Gaumenjuwelen Shop bequem eingelöst werden.
Besuchen Sie den Gaumenjuwelen Shop von Ildiko und Robert Sorger in der August-Jaksch-Straße 1, 9020 Klagenfurt, oder bequem online unter gaumenjuwelen.at
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