Magenta, offizieller Premium Partner des österreichischen Nationalteams und Partner des UNIQA ÖFB Cup, verlost Tickets für das Match des Jahres: das UNIQA ÖFB Cup-Finale zwischen dem LASK und SCR Altach.

Jetzt habt ihr die Chance, live dabei zu sein, wenn sich SCR Altach und LASK im großen UNIQA ÖFB-Cup-Finale gegenüberstehen – ein Duell zweier ambitionierter Teams, die um den Titel kämpfen.

Der LASK steht für offensiven, dynamischen Fußball, während der SCR Altach mit Leidenschaft und Teamgeist überzeugt – Spannung ist garantiert. Gespielt wird im beeindruckenden Wörthersee Stadion in Klagenfurt, einer der größten und modernsten Fußballarenen Österreichs, die regelmäßig Schauplatz hochklassiger Spiele ist. Das Spiel findet am Freitag, 1. Mai, um 16:00 Uhr statt – und du kannst dieses Highlight hautnah erleben.

Beim Gewinnspiel gibt es 1 x 2 exklusive VIP-Tickets zu gewinnen – sichere dir jetzt deine Chance auf ein einzigartiges Fußballerlebnis!