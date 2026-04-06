Die Kärnten Card ist immer ein Gewinn!

Die Kärnten Card ist Ihr perfekter Begleiter für einen abwechslungsreichen Sommer. Als Eintrittskarte zu über 100 Ausflugszielen in ganz Kärnten genießen Sie von 4. April bis 1. November 2026 freie Fahrt, freien Eintritt und vor allem: grenzenlose Freiheit – so oft Sie wollen. Und das mit nur einmaligem Zahlen. Zusätzlich erwarten Sie drei Super-Bonus-Partner mit 50 % Ermäßigung und über 50 weitere Bonuspartner mit lohnenden Vorteilen.

Rechtzeitig zum Saisonstart gibt es zudem ein tolles Gewinnspiel. Wer bis zum 29. Mai 2026 eine Kärnten Card in einem Kleine-Zeitung-Büro kauft, kann einen von fünf exklusiven Goodie-Bags für den nächsten Ausflug gewinnen. Darin steckt alles, was Ihr Freizeiterlebnis noch schöner macht: eine praktische Tasche oder ein robuster Rucksack, ein Badetuch, eine Trinkflasche für den Gipfelsieg, Sonnenbrille und Regenschirm für alle Wetterlagen – und sogar ein Strandball für die spontane Auszeit am See ist dabei

Preise SAISONPAKET (4.4. - 1.11.2026)

Erwachsene: 99 Euro

Senioren: 96 Euro (Jahrgang 1965 und davor)

Kinder: 54 Euro (2011 – 2019)

Preise SOMMERPAKET (1.7. - 1.11.2026):

Erwachsene: 96 Euro

Kinder: 50 Euro (2011 – 2019)

Kinder bis zum Jahrgang 2020 und jünger können die Ausflugsziele in Begleitung der Eltern oder Großeltern mit einer aufgeladenen Karte kostenlos benützen.